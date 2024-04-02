Зруйнований корпус ліцею №60 у Варварівці, березень 2024 року. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Відбудовувати зруйнований ракетним ударом корпус Миколаївського ліцею №60 у Варварівці збираються повністю за державні кошти — з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Зруйнована ціла історія». Якою буде доля миколаївського ліцею №60?».

Всього на відбудову корпусу, згідно проєкту, потрібно 111,3 мільйона гривень, з яких 106 мільйонів гривень складають будівельні роботи, а решта — кошти на технічний нагляд та утримання служби замовника, пояснили в департаменті архітектури та капітального будівництва ОВА.

Департамент вже обрав підрядника, який має наново побудувати корпус закладу. Ним стала«Будівельна компанія «Інтербуд», яка запропонувала виконати роботи за 102,5 мільйона гривень.

Цього року уряд спрямував на відбудову закладу це 76,6 мільйона гривень, про що свідчить розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 березня 2024 року. Водночас комітет Верховної Ради з питань бюджету вже погодив виділення цих коштів, сказав «НикВести» член парламентського комітету з питань бюджету Олександр Пасічний.

— 25 березня ми погодили цю постанову на комітеті з питань бюджету. Кошти планують використати цього року — принаймні завдання таке стоїть. Цю школу місто визначає як визначальну для мікрорайону Варварівка і навіть, можливо, для прилеглих громад, які зможуть возити сюди дітей, — сказав Олександр Пасічний.

А решту коштів на завершення робіт планують виділити з державного бюджету наступного року, пояснили «НикВести» в департаменті архітектури та капітального будівництва ОВА. Побудувати корпус школи планують до червня 2025 року.

— Роботи розпочнуться, коли кошти перерахують на рахунки Миколаївської обласної військової адміністрації. Але кошти вже погоджені і, гадаємо, що найближчим часом вже будуть. Якраз у нас вже розпочинається пора року, яка дозволяє виконувати ці роботи безперебійно. Тому, гадаємо, що з квітня вже розпочнуться роботи, — сказали в департаменті.

Там, згідно з розробленим проєктом, який надали редакції «НикВести», планують збудувати нову триповерхову будівлю. На першому поверсі планують розмістити гардеробну, класні приміщення, читальну залу бібліотеки, залу хореографії, санвузли та підсобні приміщення. На другому поверсі — класні приміщення, кабінет директора, санвузли, кабінети фізики та хімії, лаборантську з хімії, спортивну залу, снарядну, санвузли та підсобні приміщення. А на третьому поверсі — репетиційну, актову залу, роздягальню, учительську, ресурсну кімнату, кабінет та лабораторію біології, спортивну залу, класні приміщення, санвузли та підсобні приміщення. У новому корпусі також планують облаштували ліфт.

Проєкт відбудови ліцею №60 у Варварівці, фото «НикВести» надали в департаменті архітектури та капітального будівництва ОВА Проєкт відбудови ліцею №60 у Варварівці, фото «НикВести» надали в департаменті архітектури та капітального будівництва ОВА

Нагадаємо, що уряд виділив Миколаївській області цього року 1,2 мільярда гривень на відновлення постраждалих за час війни обʼєктів регіону. Ці кошти вже погодив комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні 25 березня, повідомив «НикВести» народний депутат Олександр Пасічний. Серед обʼєктів — реконструкція шести ділянок водогону у Миколаєві, реставрація історичної будівлі Миколаївської гімназії №2, відбудова Баштанської багатопрофільної лікарні та відновлення зруйнованого корпусу Миколаївського ліцею №60 у Варварівці.