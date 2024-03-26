Історична будівля Миколаївської гімназії №2

На реставрацію історичної будівлі Миколаївської гімназії №2 цього року з державного бюджету планують спрямувати 149,5 мільйонів гривень.

Про це йдеться у постанові кабінету Міністрів України від 5 березня 2024 року, пишуть «НикВести».

Завершити роботи з реставрації закладу планують до 2025 року, зазначається в документі.

До цього нам у коментарі заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Микола Марінов повідомляв, що загалом цьогоріч уряд виділив 1,2 мільярди гривень на реалізацію чотирьох проєктів з відновлення регіону.

Реставрація гімназії №2

Питання реставрації будівлі гімназії №2 підіймали ще до повномасштабного вторгнення. У березні 2021 року приміщення будівлі гімназії визнали аварійним. На сайті міської ради тоді створили петицію за збереження гімназії у життєдіяльному стані, яку підтримали понад тисячу містян. Через два дні голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що обласна влада готова співпрацювати з міською владою щодо реставрації гімназії №2.

У травні 2021 року начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олександр Поздняков повідомив, що дві компанії відгукнулися на комерційну пропозицію дослідити аварійність гімназії. Виявилося, що аварійною є лише частина даху, а загрози навчальному процесу немає. Тоді з крила гімназії «відселили» бібліотеку та музей.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що в гімназії №2 до кінця 2021 року планують зробити поточний ремонт, а капітальні роботи поки що відкладуть.

У липні 2023 року Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА замовив проєкт реставрації історичної будівлі ліцею №2. А згодом — оголосив тендер на реставрацію будівлі закладу за 153 мільйони 251 тисячу гривень.