Одна із ділянок реконструкції водогону у Миколаєві

На реконструкцію шести ділянок водогону цього року з державного бюджету планують спрямувати 744,8 мільйони гривень.

Роботи планують завершити до кінця 2024 року, йдеться у постанові кабінету Міністрів України від 5 березня 2024 року, пишуть «НикВести».

Йдеться про реконструкцію наступних водогонів діаметром 1000 міліметрів:

від вулиці 2-га Січова до вулиці Приміська (99,7 мільйонів гривень);

по вулиці Молодіжна (251,3 мільйон гривень);

по вулиці Новозаводська та проспекту Миру (242,9 мільйони гривень).

Ці кошти також панують спрямувати на реконструкцію водогонів діаметром 600 міліметрів:

по вулиці Садовій та по вулиці Набережна (39,4 мільйонів гривень);

по проспекту Героїв України та по провулку Парусний (70,4 мільйонів гривень);

по вулиці Флотська (40,8 мільйонів гривень).

Ремонт водогону у Миколаєві

У грудні 2023 року Держаудитслужба знайшла порушення у діях чиновників Миколаївської ОВА у всіх тендерах з реконструкції водогону в Миколаєві. Аудитори вважають, що пропозиції переможців тендерів на 800 мільйонів гривень мали бути відхилені. Однак наприкінці грудня 2023 року голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підрядники вже розпочали реконструкцію мереж на п’яти ділянках водогону. Станом на січень 2024 року в департаменті архітектури Миколаївської ОВА після перевірки Держаудитслужби так і не розірвали договори з підрядниками.

До цього видання «Наші гроші» проаналізували закупівлі Миколаївської обласної військової адміністрації на реконструкцію водогону у місті загальною вартістю 836 мільйонів гривень, та заявило, що ціни завищені у 2-3 рази. Реагуючи на цю публікацію, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім сказав, що відзвітує за кожну витрачену копійку та закликав «не вірити поганим новинам». Департамент містобудування, архітектури та супроводження проєктів розвитку ОВА, коментуючи це розслідування, заявив, що ціни, вказані в тендері, повністю відповідають дійсності.

А заступник очільника ОВА Валентин Гайдаржи прокоментував використання антидемпінгового механізму у закупівлях на реконструкцію водогону. На них раніше акцентував увагу миколаївський бізнесмен, керівник компанії «ВіК Технології» Олександр Жак. Він заявив про корупцію в Миколаївській області, пов’язану з цими закупівлями. За його словами, в закупівлі замовник встановив обмеження для учасників, які пропонують ціни на 5-8% нижчі за очікувану вартість.

Вже за три тижні очільник Миколаївської області зібрав брифінг, на якому подякував журналістам та підтвердив факт завищення ціни підрядником. Він зазначив, що при аналізі вартості було виявлено, що підрядник заклав у ціни інфляцію не лише цього року, а й наступного, а тому сума тендеру зменшиться.

У січні 2024 року стало відомо, що «Миколаївводоканал» скасував попередній тендер на реконструкцію водогону по проспекту Богоявленському в Корабельному районі Миколаєва. Наразі підрядника шукають повторно.

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Що з водою у Миколаєві?

Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду.

Раніше «НикВести» писали, що вода у кранах миколаївців є небезпечною для споживання, оскільки містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

Більше інформації про те, чим загрожує містянам вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі — у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

У березні 2023 року директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко, заявив про можливу загрозу руйнації системи каналізації через вплив солоної води. За його словами за останній рік водоканал ліквідував понад 1000 витоків, а після запуску подачі солоної води кількість аварій на добу зросла до 10-15 разів. Крім того, бетонні каналізаційні колектори також починають деградувати.

Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.

Раніше повідомлялося, що з державного бюджету збираються виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві. Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у Миколаєві доведеться міняти всю систему водопостачання.

Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає правильним рішення своєї команди щодо постачання водопроводом до міста солоної технічної води з Південного Бугу після того, як у квітні минулого року внаслідок російських обстрілів було пошкоджено водогін з ріки Дніпро.

У водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою.

Як відомо, пошуки альтернативного джерела водозабору почалися ще влітку минулого року. Тоді гендиректор водоканалу Борис Дуденко розповідав лише про декілька кілька варіантів, звідки брати таку кількість води, що необхідна для заповнення системи водопостачання нашого міста та її цілодобової роботи.

Перший варіант — піднятися вище руслом Південного Бугу, обрати місце, де якісна прісна вода, побудувати там станцію водозабору, прокласти трубопровід до Миколаєва.

Другий — продовжити закачування води з Дніпро-Бузького лиману, але поставити установки зворотного осмосу промислового масштабу. Такі установки дуже енергозатратні.

19 серпня департамент містобудування, архітектури, капбудівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив торги на реконструкцію 12 ділянок водогону, пошкодженого через солону воду, у різних районах міста на загальну суму в 1 мільярд 348 мільйонів гривень.

Нещодавно очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував можливе погіршення якості води у кранах миколаївців до кінця 2023 року.

Водночас він вважає, що наразі вода з кранів у Миколаєві, яку містяни вважають технічною, є кращою за якістю «більшості води в Європі».