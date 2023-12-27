У Миколаєві підрядники вже приступили до реконструкції мереж на п’яти ділянках водогону. У облдержадміністрації запевнили, що ціни не завищено.

Про це йшла мова на брифінгу голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма у вівторок, 26 грудня, повідомляють «НикВести».

Заступник голови Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи повідомив, що ціни на будматеріали середньоринкові та нижчі, ніж були у проєктах.

«Приступили до п'яти ділянок. На сьогоднішній день три підрядники здали документи. Близько 78 мільйонів гривень на перевірці. Відразу хочу сказати, що ціни середньоринкові, їх підтвердила Торгівельно-промислова палата, вони значно нижчі, ніж були у проєктах, експертизах та відповідають ринку сьогодення. Проєкт заплановано на 2 роки. Яка буде ціна наступного року, коли будуть ліміти з фінансування, дізнаємось. Як знатимемо, поділимося інформацією», — розповів Валентин Гайдаржи.

Також Валентин Гайдаржи прокоментував використання антидемпінгового механізму у закупівлях на реконструкцію водогону. На них раніше акцентував увагу миколаївський бізнесмен, керівник компанії «ВіК Технології» Олександр Жак. Він заявив про корупцію в Миколаївській області, пов’язану з цими закупівлями. За його словами, в закупівлі замовник встановив обмеження для учасників, які пропонують ціни на 5-8% нижчі за очікувану вартість.

«По-перше, це стосується не тільки Департаменту архітектури Миколаївської ОВА. Наприклад, в Одесі ще в 2019 році, антидемпінг складав 5%. По-друге це не заборонено чинним законодавством. Але, скажімо так, є такі об'єкти, на які не приходить більше одного учасника. Наприклад, у Баштанці два корпуси, наприклад, гімназія в центрі міста. І говорити, що через антидемпінг ми відганяємо або відлякуємо потенціальних підрядників — це неправда. Будь-який підрядник може прийти з цим антидемпінгом, якщо він згоден з проєктом, з експертизою. Більше того, вони всі підписують справки, що вони згодні з умовами проведення торгів. Потім, зрозуміло, всі акції і так далі», —зазначив Валентин Гайдаржи.

В свою чергу Віталій Кім додав, що такі умови використовують проти «тендерного тролінгу», який полягає в тому, що недоброчесні учаcники тендеру, які за допомогою оскаржень умов тендерної документації замовників, намагаються впливати на процедури закупівель.

«Це засоби проти «тендерного тролінгу». Це дійсно так. Тому що питання не стоїть зараз, що знищуємо ціну, а питання стоїть тому, що кожен підрядник хоче підняти, тому що йому важко працювати. Якщо ми запустимо нижче собівартості людину на тендер, ми втратимо 5 місяців на те, що він не приступить до роботи, ми заново запускаємо тендери і таке інше. Цю практику використовувало дуже багато непорядних підрядників, які заходили, казали, ну давайте щось придумаєте, дайте мені 5% і я далі передам на субпідряд, хто дійсно буде працювати. Для того, щоб в нас не була тут тролей тендерних, ми це зробили», — зазначив він.

Як відомо, видання «Наші гроші» проаналізували закупівлі Миколаївської обласної військової адміністрації на реконструкцію водогону в Миколаєві загальною вартістю 836 мільйонів гривень, та заявило, що ціни завищені у 2-3 рази. Реагуючи на цю публікацію, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім сказав, що відзвітує за кожну витрачені копійку та закликав «не вірити поганим новинам». Департамент містобудування, архітектури, капбудівництва та супроводження проєктів розвитку ОВА, коментуючи це розслідування, заявив, що ціни, вказані в тендері, повністю відповідають дійсності.

Однак, вже за три тижні очільник Миколаївської області зібрав брифінг, на якому подякував журналістам та підтвердив факт завищення ціни підрядником. Він зазначив, що при аналізі вартості було виявлено, що підрядник заклав у ціни інфляцію не лише цього року, а й наступного, а тому сума тендеру зменшиться.

Департамент містобудування, архітектури, капбудівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА, коментуючи розслідування видання «Наші гроші», щодо переплати за реконструкцію водогону, заявили, що ціни, вказані в тендері, відповідають дійсності.

Що з водою у Миколаєві?

Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду.

Раніше «НикВести» писали, що вода у кранах миколаївців є небезпечною для споживання, оскільки містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

Більше інформації про те, чим загрожує містянам вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі — у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

У березні 2023 року директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко, заявив про можливу загрозу руйнації системи каналізації через вплив солоної води. За його словами за останній рік водоканал ліквідував понад 1000 витоків, а після запуску подачі солоної води кількість аварій на добу зросла до 10-15 разів. Крім того, бетонні каналізаційні колектори також починають деградувати.

Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.

Раніше повідомлялося, що з державного бюджету збираються виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві. Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у Миколаєві доведеться міняти всю систему водопостачання.

Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає правильним рішення своєї команди щодо постачання водопроводом до міста солоної технічної води з Південного Бугу після того, як у квітні минулого року внаслідок російських обстрілів було пошкоджено водогін з ріки Дніпро.

У водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою.

Як відомо, пошуки альтернативного джерела водозабору почалися ще влітку минулого року. Тоді гендиректор водоканалу Борис Дуденко розповідав лише про декілька кілька варіантів, звідки брати таку кількість води, що необхідна для заповнення системи водопостачання нашого міста та її цілодобової роботи.

Перший варіант — піднятися вище руслом Південного Бугу, обрати місце, де якісна прісна вода, побудувати там станцію водозабору, прокласти трубопровід до Миколаєва.

Другий — продовжити закачування води з Дніпро-Бузького лиману, але поставити установки зворотного осмосу промислового масштабу. Такі установки дуже енергозатратні.

19 серпня департамент містобудування, архітектури, капбудівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив торги на реконструкцію 12 ділянок водогону, пошкодженого через солону воду, у різних районах міста на загальну суму в 1 мільярд 348 мільйонів гривень.

Нещодавно очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував можливе погіршення якості води у кранах миколаївців до кінця 2023 року.

Водночас він вважає, що наразі вода з кранів у Миколаєві, яку містяни вважають технічною, є кращою за якістю «більшості води в Європі».