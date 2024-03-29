Зруйнована будівля Баштанської багатопрофільної лікарні, фото з відкритих джерел

На відбудову частково зруйнованої Баштанської багатопрофільної лікарні цього року уряд виділив 251 мільйон 107 тисяч гривень.

Про це йдеться у постанові кабінету Міністрів України від 5 березня 2024 року, пишуть «НикВести».

Йдеться про 146 мільйона 314 тисячі гривень на реконструкцію будівлі поліклініки лікарні та 104 мільйона 794 тисячі гривень — будівлі лікувального корпусу медичного закладу. Відновити будівлі планують до 2025 року.

Всього уряд виділив Миколаївській області цього року 1,2 мільярда гривень на відновлення постраждалих за час війни обʼєктів. Ці кошти вже погодив комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні 25 березня, повідомив «НикВести» народний депутат Олександр Пасічний. Крім Баштанської багатопрофільної лікарні серед обʼєктів також реконструкція шести ділянок водогону у Миколаєві, реставрація історичної будівлі Миколаївської гімназії №2 та відновлення зруйнованого корпусу Миколаївського ліцею №60 у Варварівці.

Під ракетний удар багатопрофільна лікарня у Баштанці потрапила 19 квітня 2022 року. Внаслідок атаки була пошкоджена будівля поліклініки, частково пошкоджені два відділення лікарні.

До цього Миколаївська ОВА оголосила тендер на реконструкцію будівлі лікувального корпусу Баштанської багатопрофільної лікарні. Роботи оцінили у 139,7 мільйона гривень. Раніше також оголошували тендер на ремонт покрівлі однієї з будівель лікарні.

У червні Кабмін виділив на перебудову будівлі лікувального корпусу лікарні у Баштанці 45,3 мільйона гривень. Ще 86,8 мільйона гривень планувалося спрямувати на відбудову поліклініки.

Водночас завдяки співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) у Баштанці почали відновлювати хірургічне відділення багатопрофільної лікарні.