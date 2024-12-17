На Миколаївщині у 2025 році хочуть реалізувати 151 інвестиційний проєкт на понад ₴30 млрд

Миколаївський ліцей №2 після обстрілу. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

У 2025 році на Миколаївщині планують реалізувати 150 інвестиційних проєктів на загальну суму понад 30 мільярдів гривень.

Про це йдеться в Програмі економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2025 рік, яку підтримали на комісії Миколаївської облради з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім’ї і спорту, культури та духовності.

Як зазначив Олександр Корольов, директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації, більшість інвестиційних проєктів була розпочата в попередні роки. Усі вони будуть фінансуватися переважно за рахунок державного, місцевих бюджетів, а також донорських коштів.

— 4 додаток до програми — це перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2025 році. Реалізацію більшості з них розпочато в попередніх роках, і, враховуючи обмеженість міського бюджету, джерелами фінансування передбачені державний, місцеві та інші бюджети. Загалом інвестиційних проєктів 151, — сказав Олександр Корольов.

Серед категорій інвестиційних проєктів:

Освіта — на будівництво та ремонт укриттів, поточний та капітальний ремонти навчальних закладів Миколаївської області необхідно близько 2,2 мільярда гривень.

Житлово-комунальне господарство — для будівництва водозабору, реконструкції жовтневого водосховища, будівництва очисних споруд, насосних станцій, а також для відновлення інфраструктури після російських обстрілів потрібно близько 25 мільярдів гривень. Частина з цих проєктів була розпочата у 2024 році, і їх планують завершити до 2026-2027 років за підтримки донорів та інших організацій.

Культура — на ремонти та реставрацію закладів культури, зокрема театрів, потрібно понад 176 мільйонів гривень.

Охорона здоров'я — для ремонту закладів охорони здоров'я та будівництва захисних споруд у лікарнях необхідно мінімум 1,8 мільярда гривень.

Загальна сума для реалізації всіх інвестиційних проєктів становить понад 30 мільярдів гривень. Однак, це не остаточна сума, оскільки фінансування на деякі проєкти ще не визначено. Вони будуть фінансуватися за умови наявних залишків у бюджеті та можливого перерозподілу фінансування.

Загалом Програма економічного і соціального розвиткускладається з трьох розділів: аналіз економічного та соціального розвитку області, мета, завдання і заходи, а також джерела фінансування. Окрім інвестиційних проєктів, у 2025 році заплановано реалізувати 76 заходів, з яких деякі не потребуватимуть фінансування, а інші будуть фінансуватися протягом року. Загалом планується фінансування 30 обласних програм.

Нагадаємо, в державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM міститься 470 проєктів з відбудови Миколаївської області. Для їхньої реалізації знадобиться 37,75 мільярда гривень.