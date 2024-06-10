19-річного одесита підозрюють у роботі на РФ / Фото: СБУ

У Житомирі затримали 19-річного хлопця, якого підозрюють у підготовці удару по військових навчальних закладах і шпиталях у Житомирі та Одесі. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомили у Службі безпеки Україні, ворога цікавила інформація про вищі військові навчальні заклади, зокрема в якому режимі вони працюють, чи було передислоковано особовий склад тощо.

Також росіяни намагалися розвідати місця базування шпиталів та інших медустанов, де проходять лікування воїни Сил оборони.

За даними слідства ФСБ РФ завербувала 19-річного жителя Одеси, який шукав швидкого заробітку в інтернеті. За вказівкою росіян він щодня обходив декілька локацій в обласному центрі, щоб з’ясувати, чи є там українські військовослужбовці. Перебуваючи поблизу «потрібного» об’єкту, хлопець спостерігав за його периметром та контрольно-пропускними пунктами, а також робив відповідні фотознімки. Про всі отримані відомості він в месенджері звітував своєму російському куратору.

За словами правоохоронців, згодом ФСБ «відрядила свого агента» до Житомирщини, де він продовжив шпигувати за відпрацьованим алгоритмом. У разі підтвердження координат потенційних цілей, окупанти планували здійснити по них ракетно-дронові удари.

Зазначається, що молодика затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкту в Житомирі. Він перебував на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником управління ФСБ по Москві та Московській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки. За кожне виконане завдання він обіцяв своєму «агенту» грошову винагороду. Кошти мали надходити на банківську картку інформатора.

Хлопцю повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, до 15 років позбавлення волі засудили миколаївця, який наводив російські ракети на об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві.