До 15 років позбавлення волі засудили миколаївця, який наводив російські ракети на об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, житель Миколаєва добровільно погодився співпрацювати з представниками спецслужб Росії. Його завданням було фото і відеофіксація місць розташування важливих об’єктів критичної інфраструктури на території Миколаєва.

За словами Служби безпеки України у Миколаївській області, основними цілями росіян була теплоелектроцентраль, яка забезпечує опаленням майже половину житлових будинків та промислових підприємств міста.

У подальшому чоловік передавав ці відомості кураторам через закриті канали зв’язку для корегування ракетних ударів. Його затримали у вересні 2022 року.

«Засудженим є 74-річний мешканець Миколаєва, ідеологічний прихильник кремлівського режиму, якого окупанти дистанційно завербували влітку 2022 року», — йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що за співпрацю з РФ чоловіку обіцяли грошову «винагороду» та лояльне ставлення росіян у разі захоплення регіону.

Йому призначили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше до 11 років увʼязнення засудили мешканця Миколаївщини, який збирав інформацію про позиції ЗСУ та HIMARS для коригування ракетних ударів ворогом.