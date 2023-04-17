НАЕК «Енергоатом» на окупованій Запорізькій АЕС та інших своїх об'єктах через пошкодження та знищення російськими загарбниками втратив майно на 32 мільярда гривень.

Про це йдеться в повідомленні держпідприємства.

Унаслідок збройної агресії рф були пошкоджені або знищені майно й інфраструктура тимчасово окупованої Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів «Енергоатома».

— Розмір втрат і збитків, завданих «Енергоатому» Росією, буде визначений після деокупації ЗАЕС, повернення українському оператору фактичного контролю над усім майном та його повної перевірки й інвентаризації, – повідомили у компанії.

Раніше повідомлялося, що російські військові, ймовірно, готуються блокувати персонал на Запорізькій атомній електростанції.

Нагадаємо, що Запорізька атомна електростанція, яка вже рік під російською окупацією, пережила п'ять повних блекаутів, коли для роботи АЕС підключали дизельні генератори.