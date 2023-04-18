|Швидкість вітру:
|3.3 м/с
|Схід сонця:
|05:59
|Захід сонця:
|19:43
|Температура завтра:
|+12 C°
|Швидкість вітру:
|3.2 м/с
|Схід сонця:
|05:59
|Захід сонця
|19:55
|Температура завтра:
|+16 C°
Адміністраціям районів Миколаєва збільшили фінансування на організацію благоустрою теорії міста на понад 107 мільйонів гривень.
Нові суми затвердили змінами до бюджету депутати міськради на останній сесії, пишуть «НикВести».
Загалом адміністрації отримають 107 мільйонів 709 тисяч гривень у своїх районах. З них:
У коментарі «НікВести» голова адміністрації Центрального району Олександр Береза повідомив, що під організацією благоустрою мається на увазі поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів, поточний ремонт зупинок громадського транспорту, планування доріг, мається на увазі розрівнювання, де немає асфальтового покриття та розрівнювання зелених зон.
Крім того, до департаменту ЖКГ планує витратити цього року на благоустрій Миколаєва близько 300 мільйонів гривень.
Раніше повідомлялося, що комунальні служби Миколаєва просять приділити увагу недоглянутій клумбі біля автовокзалу на вулиці Прикордонній, адже це псує враження у гостей міста.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Адміністраціям районів Миколаєва збільшили фінансування на організацію благоустрою теорії міста на понад 107 мільйонів гривень.
Нові суми затвердили змінами до бюджету депутати міськради на останній сесії, пишуть «НикВести».
Загалом адміністрації отримають 107 мільйонів 709 тисяч гривень у своїх районах. З них:
У коментарі «НікВести» голова адміністрації Центрального району Олександр Береза повідомив, що під організацією благоустрою мається на увазі поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів, поточний ремонт зупинок громадського транспорту, планування доріг, мається на увазі розрівнювання, де немає асфальтового покриття та розрівнювання зелених зон.
Крім того, до департаменту ЖКГ планує витратити цього року на благоустрій Миколаєва близько 300 мільйонів гривень.
Раніше повідомлялося, що комунальні служби Миколаєва просять приділити увагу недоглянутій клумбі біля автовокзалу на вулиці Прикордонній, адже це псує враження у гостей міста.