Адміністраціям районів Миколаєва збільшили фінансування на організацію благоустрою теорії міста на понад 107 мільйонів гривень.

Нові суми затвердили змінами до бюджету депутати міськради на останній сесії, пишуть «НикВести».

Загалом адміністрації отримають 107 мільйонів 709 тисяч гривень у своїх районах. З них:

44 мільйони 290 тисяч гривень – адміністрація Інгульського району (на початку року було 27 мільйонів 798 тисяч 270 гривень);

27 мільйонів 800 тисяч гривень – адміністрація Заводського району (на початку року було 20 мільйонів 200 тисяч гривень);

23 мільйони 719 тисяч гривень – адміністрація Центрального району (на початку року було 18 мільйонів 750 тисяч гривень);

11 мільйонів 900 тисяч гривень – адміністрація Корабельного району (на початку року було 11 мільйонів 400 тисяч гривень).

У коментарі «НікВести» голова адміністрації Центрального району Олександр Береза повідомив, що під організацією благоустрою мається на увазі поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів, поточний ремонт зупинок громадського транспорту, планування доріг, мається на увазі розрівнювання, де немає асфальтового покриття та розрівнювання зелених зон.

Крім того, до департаменту ЖКГ планує витратити цього року на благоустрій Миколаєва близько 300 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що комунальні служби Миколаєва просять приділити увагу недоглянутій клумбі біля автовокзалу на вулиці Прикордонній, адже це псує враження у гостей міста.