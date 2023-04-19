Військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу на псевдо «Курт», який брав участь у боях за Миколаїв і Херсон, розповів, як силам оборони вдалося зупинити росіян у Вознесенську та змусити відійти назад.

Інтерв’ю з військовим облікувало Військове телебачення України.

Оборона регіону для «Курта» та його побратимів розпочалася неподалік Коблевого на Миколаївщині. Там бійці розбили ворожий десант.

— Початок був на дамбі біля Коблевого — висадка російського десанту. Ми його успішно відбили з підрозділом з нашої бригади, з яким стояли, тримали дамбу. І потім командир бригади нас відправив назустріч наступаючим військам, — згадує він.

Після цього військові зайшли у Вознесенськ, де 2 березня розпочалися бої з росіянами.

— Зі своєю групою у 20 осіб я пізніше вночі зустрівся з десантниками 80 бригади, які виходили з напрямку Херсона. Ми визначили сектора. Ми зайняли позиції. План був запустити їх у центр міста. Замінували міст. Зайшла колона 2 березня, близько 11 дня. Почався бій. Ми розбили усю колонну. Нам в підтримку працювало дві гармати. Корегувальники сиділи на високих будівлях. Пішов контактний бій у центрі міста біля мосту. Спалили їм передові автомобілі — БТР, один танк одразу, дві вантажівки. І почали розбивати усю колонну. Вони не могли задкувати назад, бо вулиця була вузька. Знищили частину їхньої піхоти, перейшли в контрнаступ, перейшли річку і вже 3 березня ми зачищали залишки їхнього війська в районі Болгарки. Вийшли за Вознесенськ, мій підрозділ захопив три цілих танки, три БТРи, три Урали. Все інше спалили, до 27 одиниць техніки, — пригадує «Курт».

Він відзначає, що Вознесенськ був крайньою точкою, до якої на Миколаївщині дійшли росіяни. Після цього їх почали поступово витісняти до межі з Херсонщиною.

— Далі у нас був бій в районі населеного пункту Єланець. Це друга колона до 1000 осіб, яка йшла також до Вознесенська, але з іншого боку. Там ми знищили декілька груп противника, — розповів боєць.

Довідка: «Курт» — військовослужбовець 28-ї ОМБр. Родом з Дніпра. На війні з 2014 року. Виконував бойові завдання у складі розвідувального та снайперського підрозділів по всій лінії зіткнення на сході. З початку широкомасштабного вторгнення командує мобільною групою 28-ї бригади. Разом з побратимами виконували бойові завдання із оборони міста Одеси, Миколаївщини, а також брали участь у контрнаступі сил оборони України та звільнені Херсона. Одним із перших зайшов у місто і встановив синьо-жовтий стяг на будівлі «Україна». Нагороджений орденом «За мужність» III та II ступенів.

Нагадаємо, командир танкової роти 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка лейтенант Євген Пальченко розповів в інтерв'ю НикВести, як протягом першої доби масштабного вторгнення РФ на територію України прийняв щонайменше чотири бої з ворогом та забезпечив вихід своїх товаришів по службі з оточення.

Також раніше НикВести побували на місці битви з окупантами у Вознесенську та дізналися про подробиці ведення бою у мера Вознесенська Євгена Величка та депутата Миколаївської обласної ради Владислава Невеселого.