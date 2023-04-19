На Миколаївщині одна з церков офіційно перейшла з Московського патріархату до Православної церкви України.

Про це повідомила депутат Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко.

Церква що перейшла до ПЦУ знаходиться в селі Новоданилівка в Казанківському районі.

— Одна церква на Миколаївщині вже перейшла з Московського патріархату до Православної церкви України. Це церква в селі Новоданилівка в Казанківському районі! Мій однодумець і військовий Леонід Верба один з найперших порушував питання щодо заборони церков Московського патріархату на території Миколаївщини! І саме завдяки його позиції і позиції релігійної громади це вдалось! Треба відмітити і добровільне бажання священника цієї церкви перейти під юрисдикцію Православної Церкви України, – написала Вікторія Москаленко.