У Миколаєві жителі будинку, який постраждав від ракетного обстрілу вночі з 26 на 27 квітня, поскаржились на поліцію, працівники якої не поспішають виїжджати на виклик для складання акту пошкоджень.

Житель будинку Богдан звернувся до редакції «НикВести» та розповів, що деякі мешканці не можуть залишити своє зруйноване житло, так як вибиті двері і вікна та потрібно спочатку скласти акт пошкоджень, щоб у подальшому мати змогу отримати компенсацію від держави.

— Поліція не приїжджає, бо кажуть, що нема часу, вони сказали чекати декілька днів, можливо більше. Постраждало 33 квартири. У людей нема вікон, вхідні двері в квартирі не закриваються, обвалилась стеля. Поліція має зробити протокол та зафіксувати пошкодження, — зазначив він.

Він зазначає, що люди звернулися за допомогою до «Червоного хреста», але їм потрібен протокол від поліції.

— З моєю квартирою майже все добре, чого не скажеш про 33 квартири моїх сусідів. Вони звернулись за допомогою до «Червого хреста» та міських служб, але їм потрібен протокол/акт пошкоджень від поліції, аби надати якусь допомогу, — зазначає чоловік.

Також люди не можуть почати прибирати сміття у своїх оселях та змушені жити серед уламків.

Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.

Внаслідок удару РФ по Миколаєву в місті пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель та обласний краєзнавчий музей.

Журналістка видання «НикВести» Олена Козубовська опинилася під завалами після влучання російської ракети «Калібр» у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.

Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.

Раніше НикВести опублікували фоторепортаж з місць прильотів.