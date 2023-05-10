Майже щодня на межі Миколаївської та Херсонської областей «перевантажують» тяжких хворих і поранених і везуть до лікарень Миколаєва.

Про це розповіла начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міськради під час брифінгу 10 травня, пишуть «НикВести».

— Ми беремо всіх, кого нам везуть, бо розуміємо, що там сьогодні дуже складна ситуація, — відзначила вона.

Ірина Шамрай

Ірина Шамрай додала, що статистики кількості таких пацієнтів у Миколаєві немає — приймають усіх, хто потребує допомоги.

— Статистику таку ми не ведемо. Для нас кожен пацієнт, який приходить, — людина, якій необхідно отримати медичну допомогу. Нам все рівно звідки пацієнт. Тому статистики по пацієнтах з Херсону, Баштанки, Снігурівки, Березанки немає. Вона нічим не регламентована, це просто (було б, — прим.) навантаження на наших співробітників, — сказала Ірина Шамрай.

Займаються доставкою пацієнтів бригади швидкої допомоги та Червоного Хреста. На Херсонщині хворих забирають їхні швидкі та везуть до адмінмежі з Миколаївщиною. Там їх приймають бригади ЧХ та миколаївської медицини катастроф.

— Якщо це тяжкі випадки, поранення, багато таких пацієнтів приймає наша нейрохірургія, то доставляють їх швидка допомога та бригади Червоного Хреста. Бригади Червоного Хреста та наша медицина катастроф майже щодня їздять у Херсон. На межі Херсонщини та Миколаївщини постійно перевантажують цих пацієнтів, тому що у Херсоні працює медицина катастроф. Херсон зараз дуже обстрілюється, ми у такій ситуації пробули до 11 листопада минулого року, тож дуже їх розуміємо, — додала Ірина Шамрай.

Медики миколаївської «швидкої»

Нагадаємо, у миколаївському управлінні охорони здоров’я розробили механізм та підрахували, скільки потрібно виділити коштів з міського бюджету, щоб забезпечити муніципальною надбавкою лікарів. Однак сама начальниця управління Ірина Шамрай вважає недоцільним у час війни доплачувати лікарям з міського бюджету.