На думку захисту колишнього суді Верховного Суду Всеволода Князєва, миколаївський нотаріус Кирило Горбунов був залучений до справи про хабар як агент НАБУ.

Про це, як пише «Судово-юридична газета», адвокат екссудді заявив на засіданні Вищої ради правосуддя з розгляду подання керівника САП про надання дозволу на утримання під вартою Всеволода Князєва.

Захист колишнього голови Верховного Суду звернув увагу на те, що повідомлено про підозру було лише Всеволода Князєва та адвоката. Однак, Кирило Горбунов, якого в САП назвали «членом злочинного угруповання», підозру не отримав.

— На думку захисту, нотаріус Кирило Горбуров був залучений НАБУ до співробітництва і фактично займався провокацією злочину в інтересах НАБУ, — йдеться в повідомленні.

Зі слів прокурора, ексголова ВС та миколаївський нотаріус дружили 30 років.

Однак, за даними САП, Всеволод Князєв знав його близько 20 років, тобто з часів, коли був ще головою Миколаївського окружного адміністративного суду.

Також, примітно, що у матеріалах кримінального провадження Кирило Горбуров фігурує під прізвищем «Кравченко».

Нагадаємо, 16 травня, Національне антикорупційне бюро України викрило голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва, який родом з Миколаєва, при отриманні хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів.

Пізніше з'ясувалося, що колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України, по якій, за версією детективів НАБУ, голову суду Всеволода Князєва затримали за хабар майже у 3 мільйона доларів.

В Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пояснили, що справа з хабарем голові Верховного Суду Всеволоду Князєву стосується схем у більшості судів на території України.

Пізніше, 18 травня Вища рада правосуддя на засіданні дала згоду на взяття під варту колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в хабарництві.