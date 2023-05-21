У селі Бір-Кунинський на Львівщині можуть побудувати сміттєпереробний завод. Проєкт планує реалізувати австрійський інвестор, передає Хмарочос з посилання на Суспільне.

Довкола населеного пункту розташований регіональний ландшафтний парк «Равське Розточчя». Проєкт планує реалізувати австрійський інвестор Крістіан Чернер. На сайті YouControl вказано, що він є власником приватного підприємства «Гігаджоуль», яке зареєстроване у Львові.

Можливу побудову заводу у квітні розглянули на архітектурній містобудівній раді при Львівській обладміністрації. А також внесли зміни до генплану території, каже керівниця департаменту архітектури Олена Василько. За її словами, містобудівною документацією будівництво передбачили на східній частині, за межами села. Вона уточнила, що це господарська зона регіонального ландшафтного парку, але є «відповідні висновки, що воно не суперечить і може бути таке виробництво розміщене з урахуванням певних вимог до ведення будівництва на цій території».

У Добросинсько-Магерівській ОТГ вважають, що реалізація цього проєкту дасть можливість створити робочі місця, поповнюватиме місцевий бюджет, а на всій території громади буде безкоштовний вивіз відходів.

— Це буде комплекс глибинної переробки відходів. І максимально вся сировина, яка буде поступати на даний комплекс, буде перероблятися. Все, що можливо, що є ресурсом – буде забиратися. А безпосередньо залишки — це інертні матеріали, які є безпечні для навколишнього середовища, будуть захоронені на території цього комплексу, — пояснює заступник голови ОТГ Назар Романчук.

Натомість юристка з питань екології Ольга Мелень-Забрамна зауважує, що для полігонів твердих побутових відходів має бути санітарно-захисна зона протяжністю 500 метрів. Також має бути розроблений детальний план території, а інвестор повинен розробити ще й звіт з оцінкою впливу на довкілля.