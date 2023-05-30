Російська диверсійно-розвідувальна група 30 травня намагалася проникнути на територію України через державний кордон у Харківській області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Це сталося в районі населеного пункту Зелене. Спроба проникнення виявилася невдалою.

Генштаб додав, що на Сіверському та Слобожанському напрямках, у межах яких і розташоване Зелене, противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Обстрілів з мінометів та артилерії зазнала низка населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.

На сусідньому Куп’янському напрямку росіяни протягом доби вели безуспішні наступальні дії на захід від села Масютівка Харківської області та в напрямку селища Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Харківської області.

Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи та, за версією російських ЗМІ, на кордоні йде зпеклий бій. Пропагандистські медіа писали, що на кордоні з Україною йде бій з «‎українською ДРГ»‎.