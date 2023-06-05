У Первомайську планують затвердили вартість харчування дітей у дитячих садочках на літній період.
Відповідний проект рішення буде винесено на розгляд виконкому.
У дитячих садках середня вартість харчування становитиме 110 гривень згідно примірного меню на літній період. В яслах середня вартість харчування - 90 гривень.
Також рішенням пропонується встановити вартість батьківської плати за харчування в розмірі 60% від ціни одноденного харчування. Для дітей віком до 3-х років та дітей, які знаходяться на дієтичному харчуваннівартвсть складатиме – 54 гривні, 3 роки і старше – 66 грн.
Від оплати будуть звільнені діти:
Також пропонують зменшити розмір оплати на 50% для багатодітних сімей, при наявності довідки управління соціального захисту населення міської ради.
Зазначимо, що у минулому році вартість харчування у Первомайських дитсадках на дітей до трьох років становила 50 гривень, від трьох до шести — 60 гривень. У 2023 році у Первомайську від оплати за харчування звільнили вихованців садочків та учнів шкіл, батьки яких є учасниками бойових дій у війні проти РФ.
Нагадаємо, що у Миколаєві встановили вартість харчування дітей у навчальних закладах міста.
Також повідомлялося, що управління освіти Миколаївської міської ради обрало підприємство-переможця, яке займатиметься питаннями харчування в навчальних закладах міста у 2023 році.
У Первомайську планують затвердили вартість харчування дітей у дитячих садочках на літній період.
Відповідний проект рішення буде винесено на розгляд виконкому.
У дитячих садках середня вартість харчування становитиме 110 гривень згідно примірного меню на літній період. В яслах середня вартість харчування - 90 гривень.
Також рішенням пропонується встановити вартість батьківської плати за харчування в розмірі 60% від ціни одноденного харчування. Для дітей віком до 3-х років та дітей, які знаходяться на дієтичному харчуваннівартвсть складатиме – 54 гривні, 3 роки і старше – 66 грн.
Від оплати будуть звільнені діти:
Також пропонують зменшити розмір оплати на 50% для багатодітних сімей, при наявності довідки управління соціального захисту населення міської ради.
Зазначимо, що у минулому році вартість харчування у Первомайських дитсадках на дітей до трьох років становила 50 гривень, від трьох до шести — 60 гривень. У 2023 році у Первомайську від оплати за харчування звільнили вихованців садочків та учнів шкіл, батьки яких є учасниками бойових дій у війні проти РФ.
Нагадаємо, що у Миколаєві встановили вартість харчування дітей у навчальних закладах міста.
Також повідомлялося, що управління освіти Миколаївської міської ради обрало підприємство-переможця, яке займатиметься питаннями харчування в навчальних закладах міста у 2023 році.