У Первомайську планують затвердили вартість харчування дітей у дитячих садочках на літній період.

Відповідний проект рішення буде винесено на розгляд виконкому.

У дитячих садках середня вартість харчування становитиме 110 гривень згідно примірного меню на літній період. В яслах середня вартість харчування - 90 гривень.

Також рішенням пропонується встановити вартість батьківської плати за харчування в розмірі 60% від ціни одноденного харчування. Для дітей віком до 3-х років та дітей, які знаходяться на дієтичному харчуваннівартвсть складатиме – 54 гривні, 3 роки і старше – 66 грн.

Від оплати будуть звільнені діти:

які потребують корекції фізичного та розумового розвитку у групах спеціального призначення ЗДО № 5, 8;

діти з інвалідністю;

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

діти учасників війни, учасників бойових дій, ветеранів війни, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

діти із числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала в наслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

діти із малозабезпечених сімей (при наявності відповідних документів);

діти бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України;

діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків.

Також пропонують зменшити розмір оплати на 50% для багатодітних сімей, при наявності довідки управління соціального захисту населення міської ради.

Зазначимо, що у минулому році вартість харчування у Первомайських дитсадках на дітей до трьох років становила 50 гривень, від трьох до шести — 60 гривень. У 2023 році у Первомайську від оплати за харчування звільнили вихованців садочків та учнів шкіл, батьки яких є учасниками бойових дій у війні проти РФ.

Нагадаємо, що у Миколаєві встановили вартість харчування дітей у навчальних закладах міста.

Також повідомлялося, що управління освіти Миколаївської міської ради обрало підприємство-переможця, яке займатиметься питаннями харчування в навчальних закладах міста у 2023 році.