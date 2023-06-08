Підрив Каховської ГЕС у поєднанні зі спекотним літнім періодом загрожує зараженню води рядом кишкових інфекцій.

Начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради застерегла миколаївців від вживання «сирої» питної води.

На брифінгу, 7 червня, вона нагадала жителям Миколаєва прості правила та наголосила, що бажано вживати лише кип’ячену або ж бутильовану воду, передає кореспондент «НикВести».

— Знову постане питання виживання питної води. Хочу нагадати мешканцям не нові правила: що воду можна вживати тільки кип’ячену або бутильовану. Сьогодні є для цього усі умови в миколаєві, адже ми вже довго живемо в таких обставинах. Якщо сьогодні у нас літо, тоді ми можемо в таких умовах очікувати спалаху кишкових інфекцій, які є сезонними. - сказала Ірина Шамрай.

За її словами, миколаївські лікарні готові приймати пацієнтів з кишковими інфекціями. Ірина Шамрай розповіла, що у місті вже розроблено маршрути для госпіталізації таких хворих.

— У таких випадках одразу потрібно звертатися до сімейного лікаря. Якщо це невідкладна допомога є висока температура й усі прояви кишкової інфекції є швидка допомога. Заклади охорони здоров’я готові до надання медичної допомоги в різних проявах. Сьогодні у нас розроблено маршрути, куди ми будемо госпіталізувати пацієнтів з кишковими та масовими захворюваннями, - сказала начальниця управління охорони здоров’я.

Нагадаємо, раніше МОЗ попередило про небезпеку ботулізму у затоплених районах України. Це пояснили тим, щочЧерез різкий відтік води десятки тисяч риб залишилися на обмілілих водоймах. У Мінздраві нагадали, що у такому випадку мертву, або ту, що вмирає, рибу заборонено збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати.

Зауважимо, навіть термічна обробка не зробить її безпечною для вживання.