Через затоплення Херсонської області, що спричинені підривом росіянами дамби Каховської ГЕС, 13 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє прес-службу МВС.

У Херсонській області продовжує знижуватись рівень води після затоплення, що сталося через підрив росіянами Каховської ГЕС. За ранок він знизився ще на 15 см. Загалом у Херсонській області підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) знаходяться на підконтрольній Україні території, 14 - на тимчасово окупованій.

Через повінь загинуло чотири людини, ще 11 зазнали травмувань внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів. При цьому безвісти зниклими вважаються 13 осіб. З області евакуювали 2412 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за ніч, з 8 на 9 червня вода впала на 20 сантиметрів.

У той час в Миколаєві за ніч рівень води впав на 2 сантиметри. Станом на ранок показник становив +103 сантиметри.