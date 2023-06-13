У Первомайську 27 навчальних закладів обладнають ручними системами тривожної сигналізації.
Як свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, тендер на 216 тисяч 432 гривні проводить управління освіти Первомайської міської ради.
Зазначається, що сигнальна система «Orion NOVA XS» призначений для побудови автономної чи пультової системи охорони з функціями керування автоматикою. До системи підключаються провідні або безпровідні сповіщувачі. Системою можна керувати з таких пристроїв, як клавіатура, зчитувачі ключів Touch Memory та дистанційно через інтернет.
Переможець має до 31 липня обладнати 27 навчальних закладів пристроями сигнальної системи, а також надати до них клавіатури, акумуляторні батареї та сповіщувачі охорони.
Перелік навчальних закладів, які будуть обладнані системами охорони:
Дошкільні навчальні заклади
Шкільні навчальні заклади
Позашкільні заклади
Нагадаємо, що управління поліції охорони в Миколаївській області оголосило тендер на закупівлю пристроїв пожежної та охоронної сигналізації.
Такоє повідомлялося, що управління з питань цивільного захисту Миколаївської облдержадміністрації підписало договір з переможцем тендеру на закупівлю 100 сирен.
У Первомайську 27 навчальних закладів обладнають ручними системами тривожної сигналізації.
Як свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, тендер на 216 тисяч 432 гривні проводить управління освіти Первомайської міської ради.
Зазначається, що сигнальна система «Orion NOVA XS» призначений для побудови автономної чи пультової системи охорони з функціями керування автоматикою. До системи підключаються провідні або безпровідні сповіщувачі. Системою можна керувати з таких пристроїв, як клавіатура, зчитувачі ключів Touch Memory та дистанційно через інтернет.
Переможець має до 31 липня обладнати 27 навчальних закладів пристроями сигнальної системи, а також надати до них клавіатури, акумуляторні батареї та сповіщувачі охорони.
Перелік навчальних закладів, які будуть обладнані системами охорони:
Дошкільні навчальні заклади
Шкільні навчальні заклади
Позашкільні заклади
Нагадаємо, що управління поліції охорони в Миколаївській області оголосило тендер на закупівлю пристроїв пожежної та охоронної сигналізації.
Такоє повідомлялося, що управління з питань цивільного захисту Миколаївської облдержадміністрації підписало договір з переможцем тендеру на закупівлю 100 сирен.