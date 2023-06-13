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У Первомайську 27 навчальних закладів обладнають ручними системами тривожної сигналізації.

Як свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, тендер на 216 тисяч 432 гривні проводить управління освіти Первомайської міської ради.

Зазначається, що сигнальна система «Orion NOVA XS» призначений для побудови автономної чи пультової системи охорони з функціями керування автоматикою. До системи підключаються провідні або безпровідні сповіщувачі. Системою можна керувати з таких пристроїв, як клавіатура, зчитувачі ключів Touch Memory та дистанційно через інтернет.

Переможець має до 31 липня обладнати 27 навчальних закладів пристроями сигнальної системи, а також надати до них клавіатури, акумуляторні батареї та сповіщувачі охорони.

Перелік навчальних закладів, які будуть обладнані системами охорони:

Дошкільні навчальні заклади

ЗДО № 1 «Ластівка»

ЗДО № 3 «Дюймовочка»

ЗДО № 5 «Золота Рибка»

ЗДО № 6 «Дзвіночок»

ЗДО №12 «Струмочок»

ЗДО № 13 «Журавлик»

ЗДО № 16 «Калинонька»

ЗДО № 7 «Перлинка»

ЗДО № 8 «Вербиченька»

ЗДО № 10 «Білочка»

ЗДО № 11 «Дивограй»

ЗДО № 14 «Казка»

ЗДО № 15 «Пізнайко»

Грушівський ЗДО «Червона калина»

Шкільні навчальні заклади

Первомайська гімназія №1

Первомайська гімназія №3

Первомайська гімназія №5

Первомайська гімназія № 7

Первомайська гімназія №9

Первомайська гімназія №10

Первомайська початкова школа № 11

Первомайський ліцей «Престиж»

Кінецьпільська гімназія

Позашкільні заклади

Первомайський міський дитячо-юнацький центр національного відродження

Первомайський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді

Первомайська станція юних натуралістів

Первомайська дитячо-юнацька спортивна школа

Нагадаємо, що управління поліції охорони в Миколаївській області оголосило тендер на закупівлю пристроїв пожежної та охоронної сигналізації.

Такоє повідомлялося, що управління з питань цивільного захисту Миколаївської облдержадміністрації підписало договір з переможцем тендеру на закупівлю 100 сирен.