Заводський районний суд Миколаєва не підтримав накладення арешту на територію «Казки». Якщо не буде подано апеляцію, дитяче містечко відновить свою роботу.

Про це у коментарі «НикВести» розповіла директорка дитячого містечка «Казка» Наталя Димчишина.

Засідання суду відбулося у четвер, 15 червня. За результатами розгляду клопотання щодо накладення арешту на всю територію «Казки» його було відхилено.

Наталя Демчишина зазначає, що зараз треба почекати термін подання апеляції на рішення суду. Після цього дитяче містечко почне відновлювати свою роботу.

Між тим іншим рішенням Заводського районного суду вже було накладено арешт на документи, які були вилучені слідчими у ході обшуку. Директорка «Казки» повідомила, що це рішення вже оскаржується.

— Арешт на документи було накладено з порушенням строків, а саме вже після закінчення 72 годин. Ми звернулися до апеляції щодо зняття арешту, — розповіла вона.

Також, за словами Наталі Димчишиної, на засідання суду не допустили адвоката Дитячого містечка «Казка», аргументуючи тим, що установа не може самостійно представляти свої інтереси.

— Це взагалі ніхто не розуміє, як це може бути. Казка є окремою юридичною особою, вона згідно свого положення може представляти свої інтереси у суді. Також вже отримали підтвердження повноважень представника дитячого містечка від власника – Миколаївської міської ради, але нашого представника не допускають на судові засідання, — додала вона.

Нагадаємо, що слідчі вилучили всі документи «Казки», заарештовано ділянку, на якій розташовувався батут, а також вилучено сам батут. На території «Казки» ще є два підприємці, які здійснювали діяльність на підставі земельних сервітутів, вони зараз також не мають можливості працювати.

Нагадаємо, що 13 травня на території дитячого містечка «Казка» загинула 3-річна дівчинка. За даними правоохоронців, дитина заплуталася у петлях на стінці батуту, що і стало причиною смерті.

Після трагічного випадку слідчі поліції затримали 45-річну власницю батуту у дитячому містечку «Казка». 16 травня у Заводському райсуді Миколаєва було прийняте рішення арештувати власницю батуту.