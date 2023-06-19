Підрив дамби Каховської ГЕС дозволив російським військам провести передислокації та посилити інші напрямки. У Москві вважають, що ЗСУ не зможуть форсувати Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії.

Як зазначається у зведенні, останні десять днів Росія, швидше за все, почала перекидати частини своїх військ угрупування «Дніпро» зі східного берега Дніпра для посилення запорізького та бахмутського напрямів.

За даними британської розвідки, перекидання потенційно задіє кілька тисяч військовослужбовців 49-ї армії, включаючи її 34-у окрему мотострілецьку бригаду, а також підрозділи ВДВ та морської піхоти.

«Передислокація угруповання «Дніпро», ймовірно, відображає думку Росії про те, що велика українська атака через Дніпро тепер менш ймовірна після обвалення Каховської греблі і спричиненої цим повені», — зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомила, що армія РФ зазнає найбільших втрат з часів піку битви за Бахмут.