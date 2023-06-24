У суботу 24 червня Збройні сили наступали на сході на кількох напрямках одночасно, на півдні ворог перебуває в обороні і намагається зупинити наступ ЗСУ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

— Східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка. На всіх напрямках є просування вперед, – йдеться у повідомленні.

На Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямку ворог намагався наступати, але йому не вдалось просунутись.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли.

Маляр зазначила, що на всіх напрямках на Півдні тривають важкі бої.

— Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії. Водночас ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки, – поінформувала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, під Красногорівкою Донецької області українські штурмові підрозділи внаслідок добре спланованих дій заволоділи кількома позиціями, які утримувалися ворогом із 2014 року.