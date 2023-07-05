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На тлі підвищення температури в Україні фіксується зростання споживання електричної енергії у період із 16 до 23 години у зв’язку з використанням кондиціонерів.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Людям радять не використовувати потужні прилади в пікові години та не вмикати їх одночасно.

— Зі зростанням температури повітря споживання в енергосистемі у вечірні години вчора збільшилося на 9% у порівнянні з аналогічним періодом у будні дні минулого тижня, — розповіли у компанії.

Там зазначили, що це пов'язано передусім із використанням кондиціонерів.

— Також змінився період максимального споживання протягом доби. Якщо ще минулого тижня вечірній пік припадав на 19:00 – 22:00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16.00 до 23:00 години, — акцентували в Укренерго.

Раніше очільник «Укренерго» попередив, що цієї осені та зими в українській енергосистемі зберігатиметься дефіцит генерації.