Одним з основних напрямків програми «Помічник ветерана» стане працевлаштування військових та повернення їх до нормального життя. Пакет послуг, які програма надаватиме ветеранам включає психологічну, кар’єрну та медичну допомогу.

Про реалізацію програми в Миколаївській області на брифінгу розповіла радниця патронатної служби начальника військової адміністрації апарату Миколаївської ОВА Неллі Яровенко.

Як відомо, Миколаївська область — одна з чотирьох областей, де було запроваджено такий проект. Окрім Миколаївської до списку увійшли Вінницька, Дніпропетровська та Львівська. В цих областях, за словами радниці, відносно однакова кількість ветеранів.

Основною ідеєю програми є те, що навчена людина, так званий «помічник», відіграє роль «містка» між життям на фронті та буденним.

Навчання таких спеціалістів проходитиме у Національному університеті «Києво-Могилянська Академія». Курс триватиме три тижні. Загалом університет має навчити 400 фахівців, по 100 «помічників» на кожну з областей. Сьогодні до проекту відібрали усього 31 кандидата.

— Ці люди повинні бути зареєстровані в Миколаєві чи в Миколаївській області. Адже вони постійно мають бути в контакті з ветеранами та постійно надавати їм допомогу. Вони повинні мати диплом не нижче молодшого бакалавра, а вік від 23 до 60 років, — підкреслила Неллі Яровенко.

Реєстрація на курс розпочалася ще 1 липня через інформаційний портал Е-ветеран. Початок навчання запланований на 1 серпня. Зареєструватися

— Подати свою кандидатуру можна офіційно на сайті Міністерства у справах ветеранів, там досить проста форма подання цих документів. Помічником ветерана можуть бути самі ветерани, комісовані по тім чи іншим проблемам, члени сімей ветеранів та члени сімей загиблих захисників та захисниць, — розповіла радниця.

Витрати на навчання, харчування і проживання відібраних кандидатів до програми бере на себе Міністерство у справах ветеранів.

Нагадаємо, раніше депутати Миколаївської міської ради виділили 200 мільйонів гривень з залишку бюджету на закупівлю квартир для військовослужбовців та їхніх родин.