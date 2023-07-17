Мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що в Миколаєві вперше с початку повномасштабної війни людей дискримінують за спілкування українською мовою.

Про це Тарас Кремінь розповів у програмі на ТРК «Март», пишуть «НикВести».

Нагадаємо, днями в центрі Миколаєва жінка почала ображати перехожу за те, що вона спілкувалась українською мовою. Відео з даним інцидентом було викладено в соціальні мережі. Поліція у свою чергу, розпочала кримінальне провадження за фактом порушення рівноправності громадян.

— Це чистої води дискримінація за мовною ознакою і це кримінальне правопорушення. Такі події є нетиповими для України особливо в умовах повномасштабного вторгнення. На моїй практиці цей випадок, напевно, перший, адже ми ведемо статистику, і таких прикладів дискримінації, приниження людини за те, що вона хоче спілкуватись української мовою мені не зустрічалися. Думаю, що Миколаїв і всі інші зробили позитивні висновки з цієї ситуації, треба обережно ставитись до цього питання, поважати іншого і жодним чином не порушувати мовні права іншої особи, – прокоментував мовний омбудсмен.





Як відомо, згідно з дослідженням фонду «Демократичних ініціатив» від початку повномасштабного вторгнення українці почали частіше розмовляти рідною мовою. Власне, відсоток громадян, що робить це у побуті, – порівняно з 2021 роком – зріс на 7%.

Крім того, 23 лютого 2023 року у Миколаєві була прийнята програма розвитку української мови. За словами начальника управління культури Миколаївської міської ради Юрія Любарова, метою програми є, зокрема, створення домінантного україномовного простору.