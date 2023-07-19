На Миколаївщині затримали агентку РФ, яка допомагала росіянам готувати ракетні удари по адмінбудівлях на території області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Мешканка Миколаївщини, завербована головним управлінням генерального штабу ЗС РФ, збирала точні координати будівель, куди тимчасово передислокувалися військово-цивільні адміністрації та підрозділи Сил оборони регіону.

— Також вона намагалась виявити можливі позиції далекобійної артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних артсистем HIMARS, які залучені до бойових операцій українських військ на південному напрямку, – йдеться в повідомленні.

Інформацію ворожа агентка передавала через близького родича, який раніше проходив службу у розформованому спецпідрозділі «Беркут», а наразі перебуває у складі окупаційної поліції РФ у тимчасово захопленому Криму.

Розвідінформація потрібна була російським загарбникам для підготовки нової серії повітряних ударів по українських об’єктах у Миколаївській області. Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисницю, поетапно задокументували її злочинні дії і затримали на спробі передачі розвідданих агресору.

— За даними слідства, ворожою інформаторкою виявилась місцева жителька, яку російське ГРУ дистанційно залучило до співпраці навесні цього року. Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами листування з представником російської спецслужби, – розповіли в СБУ.

Фігурантці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Інформаторці загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що Служба безпеки викрила ще одного інформатора російських спецслужб, який займався підготовкою нових повітряних атак РФ на Миколаївську область.