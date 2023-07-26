У Вознесенську планують побудувати компостувальну станцію на міському полігоні твердих побутових відходів, що знаходиться під селом Таборівка.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Наразі комунальне підприємство «Санітарна очистка міста» оголосило тендер на розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Нове будівництво компостувальної станції в межах існуючого полігону захоронення твердих побутових відходів».

У техзавданні зазначається, що потужність компостувальної станції повинна складати – 6000 тисяч тонн на рік та вона повинна працювати 5 робочих днів на тиждень.

Крім того, проєктувальник повинен передбачити влаштування системи збору поверхневих та фільтраційних вод по периметру компостувальної станції для недопущення забруднення ґрунтових вод прилеглої території та збір забруднених поверхневих вод з подальшою викачкою і перевезенням на станцію очистки.

Очікувана вартість розробки проектно-кошторисної документації складає 600 тисяч гривень. Початок аукціону запланований на 3 серпня. Переможець повинен буде виконати роботи до 1 грудня поточного року.

Раніше повідомлялось, що навколо вознесенського сміттєзвалища встановлять огорожу.