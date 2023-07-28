У Первомайську стартували громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів.

Про це повідомляється на сайті Первомайської міської ради.

За результатами роботи комісії по перейменуванню було сформовано три варіанти для нової назви міста: Ольвіопіль, Богопіль та Голта.

Також дві пропозиції вніс народний депутат Максим Дирдін. Він пропонує назвати місто Ольвія або Першотравенськ.

«До участі у громадських обговореннях запрошуються усі бажаючі. Обговорення буде проходити до 26 вересня на офіційному сайті Первомайської міської ради та Фейсбук», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Миколаївщині рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови. Таке рішення прийняла Національна комісія зі стандартів державної мови на своєму засіданні 22 червня.

Також нагадаємо, що депутатам Первомайської міської ради запропоновано перейменувати 31 вулицю та провулок.

Раніше повідомлялося, що жителів Южноукраїнська попросили придумати альтернативний варіант для перейменування міста.