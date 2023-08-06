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Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради має намір заплатити майже 200 тисяч гривень за вивіз великогабаритного сміття та будівельних відходів.

Як пишуть «НикВести», про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Послуги включає збирання, навантаження та перевезення 308 тонн сміття. Переможець за 199 тисяч 802 гривні виконуватиме роботу до кінця року.

Наразі триває процес подання тендерних пропозицій, переможця адміністрація обере на аукціоні 15 серпня.

Нагадаємо, що Адміністрації районів у поточному році витратять на збір та вивезення сміття в Миколаєві понад 48,9 мільйона гривень.

Раніше повідомлялося, що депутати Миколаївської міської ради два рази «провалили» голосування за виділення 2,5 мільйонів гривень на виготовлення техніко-економічного обгрунтування щодо поводження з побутовими відходами у Миколаєві.