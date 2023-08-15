У Первомайську триває голосування за нову назву для міста. Наразі за Ольвіопіль проголосувало найбільше.

На офіційних сторінках у соцмережах Первомайської міської ради усі бажаючі можуть долучитися до голосування за нову назву. Опитування триватиме до 26 вересня.

Пропозиції постійної комісії з питань найменування та перейменування об’єктів топоніміки виконавчого комітету міської ради були такими:

місто Ольвіопіль;

місто Богопіль;

місто Голта;

Також була пропозиція народного депутата Максима Дирдіна: місто Ольвія, або місто Першотравенськ.

На сторінці у Facebook назва Ольвіопіль поки набрала 42% голосів, на другому місці Богопіль та Першотравенськ, за які проголосували 22%.

У Telеgram також поки лідирує назва Ольвіопіль з 35% голосів. Далі у рейтингу йде назва Першотравенськ з 30% голосів та Богопіль 16%.

Нагадаємо, що у Первомайську депутати затвердили нові назви для 31 вулиці та провулку.

Також нагадаємо, що Миколаївщині рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови. Таке рішення прийняла Національна комісія зі стандартів державної мови на своєму засіданні 22 червня.

Раніше повідомлялося, що жителів Южноукраїнська попросили придумати альтернативний варіант для перейменування міста.