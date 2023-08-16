На Миколаївщині, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, знизився відсоток захворювання на інфекційні хвороби серед дітей.

Як повідомив на брифінгу генеральний директор Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Володимир Клочко, показник знизився на майже 27%.

Він також зазначив, що загалом санітарно-епідеміологічна ситуація у Миколаївській області покращилася.

— Вона загалом може розцінюватися як спокійна. Вона майже на 5% нижча ніж за аналогічний період минулого року, — повідомив Володимир Клочко.

Нагадаємо, миколаївців закликають зробити своїм дітям щеплення від кору. з 17 липня в Україні стартувала загальнонаціональна кампанія, з вакцинації дітей проти кору, які внаслідок війни або інших обставин пропустили вакцинацію.