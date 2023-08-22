У Миколаєві досі не запрацювала топонімічна комісія. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради доведеться оновлювати склад комісії.

Про це розповів менеджер проектів «Агенції розвитку Миколаєва» та кандидат до міської топонімічної комісії Євген Гомонюк у програмі «Діалог» на телеканалі «МАРТ».

Нагадаємо, що 29 червня депутати Миколаївської міської ради провели рейтингове голосування, на якому обрали 11 кандидатів до складу топонімічної комісії, яка займатиметься питанням перейменування.

Питання мали б проголосувати на засіданні сесії, а комісія почати роботу, однак один із кандидатів відмовився від участі.

— Це чисто технічні та юридичні моменти. Має бути засідання депутатів, які повинні оновити склад кандидатів, виключивши одного та включивши іншого, — зазначив Євген Гомонюк.

Також він зазначив, що Миколаїв — одне із гірших міст у питаннях «звільнення» від всіх російських назв.

Нагадаємо, ще у квітні Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів - влада планує позбутись в місті від всіх російських назв.

Також депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.

Наразі у Миколаєві замінюють таблички зі старими назвами вулиць на нові. Почали із Московської, яка тепер має назву Маріупольська.

Крім того, депутатська комісія з питань законності підтримала пропозицію депутата Миколаївської міської ради Тетяни Домбровської щодо перейменування однієї з вулиць міста на честь загиблого льотчика з Миколаївщини Геннадія Матуляка.