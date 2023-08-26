У суботу, 26 серпня, рятувальники продовжили пошуки 14-річного підлітка, який зник вчора біля Бузького лиману.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Нагадаємо, що у Миколаєві на пляжі «Чайка» рятувальники кілька годин шукали підлітка, який зник. Однак його так і не змогли знайти. За попередніми даними, хлопець з розладом аутистичного спектра гуляв разом з мамою на пляжі та купався в річці, але далеко у воду не заходив. Через деякий час, коли мама відволіклась хлопець зник.

«На місце направлено відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону, чергову зміну оперативно-координаційного центру та водолазну групу 10-го взводу Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України. Рятувальники обстежили акваторію лиману на площі 10 000 квадратних метрів. Наразі підлітка не знайшли», — йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 26 серпня пошуки тривають.

Раніше повідомлялося, що у місті Первомайську, що на Миколаївщині, на річці Південний Буг потонув 27-річний чоловік.