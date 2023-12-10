Правоохоронці пояснили, за яких умов можна уникнути штрафу за порушення комендантської години, відповідного до нового закону.

Про це інформує прес-служба МВС.

Так, людину не каратимуть за порушення комендантської години, тільки якщо вона:

прямує до укриттів під час повітряної тривоги (або виходить з них);

надає домедичну або медичну допомогу;

супроводжує поранених чи важкохворих;

перебуває на вулиці у стані крайньої потреби;

здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна.

Нагадаємо, що Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Він зазначає, що штрафи для порушників становитимуть від 8 500 до 17 000 гривень.