Правоохоронці пояснили, за яких умов можна уникнути штрафу за порушення комендантської години, відповідного до нового закону.
Про це інформує прес-служба МВС.
Так, людину не каратимуть за порушення комендантської години, тільки якщо вона:
Нагадаємо, що Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Він зазначає, що штрафи для порушників становитимуть від 8 500 до 17 000 гривень.
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Правоохоронці пояснили, за яких умов можна уникнути штрафу за порушення комендантської години, відповідного до нового закону.
Про це інформує прес-служба МВС.
Так, людину не каратимуть за порушення комендантської години, тільки якщо вона:
Нагадаємо, що Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Він зазначає, що штрафи для порушників становитимуть від 8 500 до 17 000 гривень.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
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Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|