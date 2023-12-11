У середу, 13 грудня, в межах проекту «Реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей» у Миколаєві стартує курс з вивчення англійської мови для миколаївських ветеранів та членів їхніх родин.

Про це йшлося у публічних обговореннях «Можливості для ветеранів та їхніх родин. Миколаївщина», пишуть «НикВести».

Наразі стартує група початкового рівня, однак організатори розглядають можливості запуску груп різних рівнів, у тому числі бізнес-англійської.

Одна група може складатися з 12-15 людей. Ми робили запит, яка саме англійська потрібна, це англійська для бізнесу, це початковий курс, чи якийсь середній. Поки ще у нас назбиралася група початкового рівня, але наступного року для цієї ж групи плануємо зробити вищий. Але будуть й інші групи, — повідомила одна з організаторів заходу Анна Сальник.

Організатори навчання створили спеціальну форму реєстрації, де охочі можуть обрати, який рівень освіти вони хотіли б отримати та коли їм буде зручно займатися.

Зареєструватися на курс можна через спеціальну Google-форму. Окрім англійської мови можна обрати для себе інший вид допомоги або навчання в рамках проекту «Реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей» за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини командою DVV International в Україні та центром освіти дорослих «Південь».

Нагадаємо, у 2024 році миколаївські військові, ветерани війни або члени їхніх родин можуть отримати 20 грантів по 10 тисяч євро на підтримку або відкриття власної справи.