У Миколаєві демонтували чотири рекламні конструкції, містяни поскаржились на їхній занедбаний стан.

Про це повідомили у Департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції.

Рекламні конструкції прибрали у Центральному та Заводському районах міста.

«Містяни виразили занепокоєння щодо занедбаних білбордів та щитів, які вже давно втратили свою естетичність та могли нести небезпеку. Після перевірки дозвільних документів виявлено, що строки дії дозволів вже спливли, що унеможливлює подальшу експлуатацію конструкцій», — йдеться у повідомленні.

У департаменті нагадали власникам рекламних конструкцій, що вони несуть відповідальність за їхній технічний стан та безпеку, а за порушення можуть отримати штраф.

Нагадаємо, що у Миколаєві на вулиці Великій Морській прибрали ряд великих рекламних конструкцій, які нависали над проїжджою частиною.