Впродовж доби 15 грудня російські війська чотири рази обстрілювали громади Миколаївщини, а в ніч на 16 грудня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю два ворожі ударні дрони.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вчора, 15 грудня, о 10:48 та 20:34 ворог обстріляв з артилерії акваторію Очаківської громади та місто Очаків. Постраждалих немає.

Водночас вчора о 13:54 та 14:28 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися за межами сіл Дмитрівка, Іванівка та по узбережжю Куцурубської громади. Постраждалих також немає.

Всього уночі сили ППО знищили 30 ударних дронів над Україною. Загалом росіяни запустили 31 безпілотник, повідомили Повітряні сили ЗС України.

Нагадаємо, раніше в ніч на 14 грудня російсько-окупаційні війська вдарили по території Снігурівки ракетами С-300.