Прикордонники Одеського загону знищили дрон-камікадзе у небі над Миколаївською областю, який прямував з акваторії Чорного моря.
Відповідне відео роботи захисників у ніч на 15 грудня опублікувала Державна прикордонна служба України.
«В умовах обмеженої видимості мобільній вогневій групі охоронців кордону вдалось «мінуснути» ворожий вбивчий БпЛА, знищивши його в повітрі. Разом з іншими підрозділами Сил оборони продовжуємо нищити плани ворога та наближати Перемогу!», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, впродовж доби 15 грудня російські війська чотири рази обстрілювали громади Миколаївщини, а в ніч на 16 грудня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю два ворожі ударні дрони.
|
Перше рішення суду в Миколаєві проти рф про відшкодування завданої шкоди внаслідок збройної агресіїСергій Бурдинський
|
|
Мені болить. Чорне мореОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
Прикордонники Одеського загону знищили дрон-камікадзе у небі над Миколаївською областю, який прямував з акваторії Чорного моря.
Відповідне відео роботи захисників у ніч на 15 грудня опублікувала Державна прикордонна служба України.
«В умовах обмеженої видимості мобільній вогневій групі охоронців кордону вдалось «мінуснути» ворожий вбивчий БпЛА, знищивши його в повітрі. Разом з іншими підрозділами Сил оборони продовжуємо нищити плани ворога та наближати Перемогу!», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, впродовж доби 15 грудня російські війська чотири рази обстрілювали громади Миколаївщини, а в ніч на 16 грудня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю два ворожі ударні дрони.