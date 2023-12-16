Прикордонники Одеського загону знищили дрон-камікадзе у небі над Миколаївською областю, який прямував з акваторії Чорного моря.

Відповідне відео роботи захисників у ніч на 15 грудня опублікувала Державна прикордонна служба України.

«В умовах обмеженої видимості мобільній вогневій групі охоронців кордону вдалось «мінуснути» ворожий вбивчий БпЛА, знищивши його в повітрі. Разом з іншими підрозділами Сил оборони продовжуємо нищити плани ворога та наближати Перемогу!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж доби 15 грудня російські війська чотири рази обстрілювали громади Миколаївщини, а в ніч на 16 грудня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю два ворожі ударні дрони.