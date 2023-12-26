Засідання топонімічної комісії

На Миколаївщині в селищі Первомайське обиратимуть нову назву. Топонімічна комісія обговорить запропоновані назви Богоявленське та Південне.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Первомайської селищної військової адміністрації.

На засіданні топонімічної комісії з питань перейменування вулиць та інших об’єктів топоніміки голова комісії Сергій Паладій зазначив, що у назві населеного пункту відображено радянську ідеологему «1-ше травня», тому його необхідно перейменувати.

«Назви населених пунктів, у яких відображено радянську ідеологему «1-ше травня» (російською «1-е мая»), є такими, що пов’язані з реалізацією російської імперської політики (встановленням радянської влади на території України), й, відповідно до підпункту «є» пункту 4 частини першої статті 2 Закону, належать до символіки російської імперської політики. Тому, колеги, перед нами стоїть завдання запропонувати на обговорення жителям всієї громади нові, як мінімум, дві назви», — зауважив він.

Комісія прийшла до висновку, що назви для обговорення мають бути простими для сприйняття та мати підоснову. Тому вирішено винести на перший етап такі назви: Богоявленське та Південне.

Начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай зазначив, що з 23 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року триватиме перший етап — обговорення запропонованих назв. Також проводитимуться роз’яснювальні роботи серед населення громади.

Раніше повідомлялося, що у місті Первомайськ депутатам не вистачило голосів, щоб змінити назву на Ольвіополь. Також депутати не змогли проголосувати і за те, щоб залишити стару назву.