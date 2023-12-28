За поширення інформації про розташування ЗСУ, засуджено до восьми років позбавлення волі 42-річного мешканця Южноукраїнська.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратра.

За даними слідства, у березні 2023 року чоловік у «Telegram» поширював інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних Сил України та надавав точні координати на території Южноукраїнська, за що отримував гроші на банківський рахунок.

Його затримали після чергового здійснення фото та відеозйомки тимчасового місця дислокації українських військовослужбовців. Наразі він перебуває під вартою.

Зазначається, що вирок ще не набрав законної сили, оскільки триває строк його апеляційного оскарження.

Раніше також повідомлялось, що у Миколаєві судитимуть місцевого жителя, якого звинувачують у відеозйомці та поширення інформації про рух ЗСУ містом, також він виправдовував російську збройну агресію.