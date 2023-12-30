З 10 «Шахедів», якими сьогодні вночі росіяни атакували Україну, силам ППО вдалося збити половину.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
У повітряних силах додали, що російські окупанти атакували Україну БпЛА типу «Shahed-136/131» із мису Чауда (Крим).
«П’ять безпілотників збито протиповітряною обороною в межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей», — додали у ПС.
Нагадаємо, що уночі російські війська скидали осколкові боєприпаси на села Куцурубської громади Миколаївщини.
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З 10 «Шахедів», якими сьогодні вночі росіяни атакували Україну, силам ППО вдалося збити половину.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
У повітряних силах додали, що російські окупанти атакували Україну БпЛА типу «Shahed-136/131» із мису Чауда (Крим).
«П’ять безпілотників збито протиповітряною обороною в межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей», — додали у ПС.
Нагадаємо, що уночі російські війська скидали осколкові боєприпаси на села Куцурубської громади Миколаївщини.