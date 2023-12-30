Уночі російські війська скидали осколкові боєприпаси на села Куцурубської громади Миколаївщини.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Протягом доби на Миколаївщині знищено ворожий БпЛА «Shahed-131/136».

Також 29 грудня ворог чотири рази обстріляв околиці та село Солончаки Куцурубської громади. Об 11:00 росіяни запустили безпілотник невстановленого типу та скидали на громаду осколкові боєприпаси. Постраждалих немає.

Крім того, не прийнються обстріли Очаківської громади. О 20:30 росіяни вдарили по Очакову. Внаслідок чого пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що в пʼятницю вночі, 29 грудня, на території Миколаївської області силами ППО було знищено три російських безпілотника.