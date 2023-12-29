В пʼятницю вночі 29 грудня на території Миколаївської області силами ППО було знищено три російських безпілотника.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Протипоітряна оборона ліквідувала розвідувальний БпЛА типу «Мерлін-ВР» та три БпЛА типу «Shahed-131/136».
Також вночі о 00:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по Очакову. Постраждалих немає.
Вчора вдень об 11:02 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.
Пізніше о 12:52, 13:22, 15:26, 16:11 та сьогодні вночі, 29 грудня, о 00:31 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Солончаки Куцурубської громади.
Про постраждалих інформація відсутня.
Нагадаємо, протягом минулої доби російсько-окупаційні війська знову вдарили по території Миколаївської області.
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В пʼятницю вночі 29 грудня на території Миколаївської області силами ППО було знищено три російських безпілотника.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Протипоітряна оборона ліквідувала розвідувальний БпЛА типу «Мерлін-ВР» та три БпЛА типу «Shahed-131/136».
Також вночі о 00:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по Очакову. Постраждалих немає.
Вчора вдень об 11:02 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.
Пізніше о 12:52, 13:22, 15:26, 16:11 та сьогодні вночі, 29 грудня, о 00:31 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Солончаки Куцурубської громади.
Про постраждалих інформація відсутня.
Нагадаємо, протягом минулої доби російсько-окупаційні війська знову вдарили по території Миколаївської області.