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В пʼятницю вночі 29 грудня на території Миколаївської області силами ППО було знищено три російських безпілотника.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Протипоітряна оборона ліквідувала розвідувальний БпЛА типу «Мерлін-ВР» та три БпЛА типу «Shahed-131/136».

Також вночі о 00:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по Очакову. Постраждалих немає.

Вчора вдень об 11:02 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

Пізніше о 12:52, 13:22, 15:26, 16:11 та сьогодні вночі, 29 грудня, о 00:31 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Солончаки Куцурубської громади.

Про постраждалих інформація відсутня.

Нагадаємо, протягом минулої доби російсько-окупаційні війська знову вдарили по території Миколаївської області.