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Упродовж року у Миколаєві відремонтували будівлі та замінили вікна в 21 дитсадку та 20 школах.

Про це йде мова у звіті мера Олександра Сєнкевича за рік.

Також у 2023 році виконали поточний ремонт будівлі Миколаївської спеціальної школи для дітей з порушеннями зору. Замінили пошкоджені вікна в 8 закладах освіти. Відновили покрівлю в 6 дитсадках та 5 школах.

Крім того, в освітніх закладах відремонтували системи електро- та водопостачання, опалення, пожежні сигналізації та інше.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві за цей рік облаштували 37 укриттів у навчальних закладах. Мова йде про 18 шкіл та 19 дитячих садків.

Також повідомлялося, що у Миколаєві в очному режимі працюють вже 15 дитячих садочків, там навчаються більше трьох тисяч дітей.