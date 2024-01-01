Українці, які зробили ремонт пошкодженого житла внаслідок російської агресії за власний кошт, зможуть претендувати на виплату компенсації. Виплати почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року.

Про це йдеться у статті ЕП.

При цьому механізм буде таким самим, як за іншими категоріями програми «єВідновлення»:

подання заяви через «Дію»;

розгляд заяви комісією;

визначення розміру виплати.

Під час визначення розміру компенсації комісія орієнтується на акт первинного огляду пошкодженого житла та чек-лист з встановленою вартістю будматеріалів та робіт, затверджений Кабміном.

Нагадаємо, що станом на грудень 2023 року загальна сума компенсацій, яка має бути виплачена миколаївцям за пошкоджене майно, складає 37 мільйонів 750 тисяч гривень.