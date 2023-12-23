Один з пошкоджених багатоквартирних будинків в Миколаєві, фото НикВести

Станом на грудень загальна сума компенсацій, яка має бути виплачена миколаївцям за пошкоджене майно, складає 37 мільйонів 750 тисяч гривень.

Про це розповів директор департаменту житлово-комунальних послуг Дмитро Бездольний в ефірі ТРК «МАРТ».

Як зазначив директор ДЖКГ, наразі від миколаївців надійшло 2059 заяв.

— В середньому на тиждень мешканці надають десь 50-70 заявок. Комісією вже відпрацьовано 543 відмови, погоджено 866 заявок на виплату на загальну суму 37 мільйонів 750 тисяч гривень і вже нараховано власникам 27 мільйонів 181 тисячу гривень. Інші заявки ще в банківській обробці, – зазначив він.

Нагадаємо, за вересень 2023 року миколаївцям нарахували майже ₴1 млн компенсацій за програмою «єВідновлення».

Як відомо, Миколаївщина — у пʼятірці областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновленя» подали найбільше. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

Наразі в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновлення».

Станом на кінець жовтня кількість заяв на отримання компенсацій за пошкоджене майно в рамках програми «єВідновлення» становить 1791. З 917 відпрацьованих 44% отримали відмову.