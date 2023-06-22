Міністерство розвитку закликали органи місцевого самоврядування Миколаївської, Харківської, Ірпінської та Чернігівської громад прискорити темпи розгляду заяв на отримання допомоги для відновлення житла, оскільки вони є найнижчими.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

З 10 травня, з моменту запуску програми єВідновлення, подано 20 308 заяв. Найбільше надійшло з Харківської (7238), Київської (4924), Миколаївської (1555), Херсонської (1477) та Донецької (1275) областей.

Більше заяв громадяни подали на допомогу у відновленні квартири (53,6%) та приватного будинку (45,9%).

Загалом станом на 16 червня в Україні вже працює 482 комісії для розгляду заяв.

Раніше допомогу вже отримали 8 заявників на суму понад 847 тисяч гривень.

Загальна сума коштів, які отримують 78 заявників, становить понад 6,3 мільйона гривень. Ці гроші призначені для дрібного ремонту власного житла.

Раніше повідомлялося, що у додатку «Дія» тимчасово перестала працювати програма держдопомоги «Відновлення». Це пов'язано з тим, що програму перевозять на новий датацентр і до 19 червня послуга була недоступною.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів дозволив подавати заявки на програму «Відновлення» у паперовому вигляді.