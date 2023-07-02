Пошкоджена багатоповерхівка після чергового обстрілу росіянами Миколаєва

В Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновення».

Про це йдеться у статті «НикВести» «Десятки тисяч людей залишились без дому: як миколаївцям отримати нове житло?».

Як відомо, за програмою «єВідновлення» можна отримати компенсацію як за частково пошкоджене житло, так й повністю зруйноване. Першочергово потрібно подати заявку про відшкодування. Зробити це можна у декілька способів: через застосунок «Дія», Центр надання адміністративних послуг, Центр соціального захисту або через нотаріуса.

Далі ці заявки розглядатимуть спеціальні комісії, які створюють місцеві ради та адміністрації. Вони також перевірятимуть документи та встановлюватимуть суму компенсацій. На території Миколаївської області працює вже 30 таких комісій, повідомили нам в Міністерстві відновлення у відповідь на інформаційний запит.

Нагадаємо, що Миколаївщина – у пʼятірці областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновленя» подали найбільше – 1555. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».